港版國安法：譚耀宗指舉外國旗結合外國勢力　毀國家安全

香港曾發生不少挑戰和衝擊國家安全事件，包括污辱國旗國徽及舉起外國旗幟，結合外國勢力。

全國人大會議今日(22日)開幕，議程中包括人大常委會提出一套全新的「港版國安法」，授權人大常委會制訂一套適用於香港的國家安全法律。

正於北京出席政協會議的全國人大常委譚耀宗昨日(21日)表示，香港過去數年曾發生不少挑戰和衝擊國家安全的事件，包括污辱國旗國徽、破壞和攻擊中央駐港機構，並舉起外國旗幟，結合外國勢力，破壞國家安全，他指出以上行為都是《基本法》23條所不容許，人大會議研究如何保護一國兩制和維護國家安全，再研究日後如何跟進。譚又說，昨晚預備會未有透露議案具體內容，暫時未知是否如有報道所指法例針對特定罪行，包括禁止分裂國家、顛覆國家政權、恐怖主義行為，以及外部勢力干預。

被問到是次人大常委會自行就香港維護國家安全立法，是否等如撕毀《基本法》，譚表示不認同，認為香港回歸近23年，目前仍未就維護國家安全立法，中央政府今次做法，乃堵塞香港在國家安全的漏洞。

同樣在北京出席政協會議，身兼港區全國政協委員的一名警隊前高層接受內地傳媒訪問時說，「港版國安法」從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，有助於「一國兩制」行穩致遠，而法律通過後，特區政府須制定具體政策，以決定國安法是否由警隊執行。

他說政府仍需要將法律中的要求，轉化為香港政府的具體政策，例如決定有關法律是否由香港警隊執行，由警隊哪個部門執行，以及要求律政司給予執法部門拘捕、搜證和法庭舉證的具體意見。

他相信部分同情暴亂分子的香港市民，短期內可能會對法律產生不滿，又相信香港警隊完全有能力應對或將再重臨街頭暴力，「港版國安法」長期將協助警隊和其他執法部門，更有效維護本港和平和捍衛國家安全，令香港不再成為國家安全「最薄弱的一環」。