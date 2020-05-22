「沙田精神號」降機場大清潔　「機師」亦須戴口罩

新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，香港國際機場亦陷入半停擺狀態，只維持小量航班升降。見證香港飛行史的「沙田精神號」是本港機場的主要裝飾物，近日它亦「降落」機場，進行例行清潔，有趣的是，抗疫所需，「沙田精神號」的「機師」落地後亦要戴上口罩自保，以符合機管局相關規定。

機管局在社交平台上載「沙田精神號」的清潔情況，該局派出最少6名人員為飛機的機翼等位置進行清潔，有清潔人員因應疫情為機上的模型機師戴上口罩。

翻查資料，「沙田精神號」是在赤鱲角機場啟用前，由一班本地歷史飛機愛好者在1997年統籌製成，目的是為紀念香港飛行史的起源。雖然沙田精神號長期懸掛在機場室內環境，但由於機翼質料容易沾塵，加上機身面積大，為保持其外觀及功能，必須每3至4個月作一次全面清潔及保養。

進行清潔時，「飛機」需降至地面，清潔人員分別以可攜式吸塵裝備由上至下清除機翼上的積塵、塗上潤滑油、為輪胎充氣等。