東華義莊天后古廟等3個歷史項目　刊憲列法定古蹟

政府今日(22日)刊憲，宣布將位於薄扶林水塘內的石橋、大口環道的東華義莊和油麻地的天后古廟及其鄰接建築物列為法定古蹟。

早在2009年，當局已將位於薄扶林水塘道的4條石橋列為法定古蹟，這次被列為法定古蹟的的石橋是水塘內現存最古老的歷史構築物之一，位於水塘東端，上方為薄扶林水塘道，整條道路沿水塘北面行走。石橋由花崗石築砌而成，並築有典雅的半圓形拱道，以及帶網狀紋飾和整齊斜削圍邊的花崗石蓋頂石，橫跨鄰近山坡其中一條支流的入口。

而薄扶林水塘是香港首個公共水塘，於1860年建造，至1863年年底開始供水，並於1866至1877年間進行多次擴建。在1880年代興建大潭水塘前，薄扶林水塘是唯一供應食水給中西區的水塘。

另一被列為法定古蹟的東華義莊，於1899年建立，首批建築物於1900年落成，在大口環屹立超過一個世紀。它是香港唯一仍然維持原有用途，作為暫存棺柩及骨殖的地方，亦見證東華三院在19至20世紀對全球華人慈善網絡的貢獻。

至於位於油麻地的天后古廟及其鄰接建築物，兼具祭祀、仲裁及教學等多種功能，對九龍區歷史意義重大。其中天后古廟是在該址首座建成的建築物，取代原先大概於1865年由當地居民興建的天后古廟。廟宇於1876年遷往現址，並於1878年建成。其他4座毗鄰廟宇的建築物，即公所、福德祠及兩所書院，其後於1894年至1920年間分階段落成。