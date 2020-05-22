港版國安法：學者稱中央對港處理國安法立法不信任

人大常委會副秘書長王晨，今早(22日)簡介涉及香港維護國家安全的草案。有學者認為，港府一直對國家安全事務掉以輕心，以至去年發生反修例示威，引起中央政府不再信任港府有關處理國安法立法的能力，又要行政長官定期匯報，反觀澳門卻毋須交報告，且對國安教育籌備充足，令香港相形見絀，有責備意味。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，現屆港府不論對基本法23條立法，又或是國家安全問題均掉以輕心，即使不少人要求立法，港府僅以「未係時候」為由一拖再拖；因此引發中央自行處理，並要求定期交報告，明顯是對港府表現不滿。他又認為，香港就「國家安全」教育不足，相比鄰近的澳門早已就23條立法，並對國家安全教育準備充足，香港令人感覺相形見絀，「去年香港6月發生的暴亂，正因為缺少國家安全法，有的話，可能就沒有太多人敢出來講港獨」。

陳又指，國家安全於全世界愈來愈重要，其中資訊性侵入和新科技問題都是與國家安全有關，但港府在此範疇認知不足，不單沒有應對措施，更沒有相關研究。他續指，香港沒有專門機構和機制處理國家安全問題，港府近23年來僅單靠警方去處理。

草案內容包括中央人民政府維護國家安全的有關機關，根據需要在香港特區建立機構，依法履行維護國家安全相關職責。另外，明確規定香港特別行政區應當建立健全維護國家安全的機制、機構和執行機制，以及明確規定行政長官，應就特區履行維護國家安全職責，開展國家安全推廣教育，依法禁止危害國家安全的行為等情況，定期向中央政府提交報告。