港版國安法：港獨湧現要堵漏洞　劉兆佳指中央豁出去解決亂局

中央認為香港持續出現動亂和提倡「港獨」等分離主義主張，是因法律上不完備。

「港版國安法」納入全國人大會議議程。全國港澳研究會副會長劉兆佳今早(22日)在一個電台節目表示，近日中聯辦和港澳辦不斷就香港事務發聲，才衍生出「港版國安法」，而中央正執行去年四中全會的決定，又相信中央的行動仍未結束，日後仍會出手。

他說中央一直認為香港持續出現動亂和提倡「港獨」等分離主義主張，是由於法律上不完備，因此由法律上着手，堵塞香港在國家安全的漏洞，是止暴制亂的重中之重，亦反映中央對香港能否於短期內完成相關立法工作毫無信心，劉形容中央今次是豁出去，為求達到目的，不惜一切出手解決亂局。

劉又指，中央多年來不斷強調香港的高度自治權來自全國人大常委會，香港回歸近23年，已到了50年不變的中段，但目前仍未能完成本地立法，全國人大常委會須對全國人民負責，故不得不採取行動。他又相信這次訂立的是長期性法律，不會在日後本地自行就23條立法便失效，亦同時為本地23條立法訂下框架，條文不能與中央訂立的法律互相牴觸。

香港大學法律學院首席講師張達明則表示，中央的舉動實際上是宣布「一國兩制」已失敗無效，另覓途徑處理香港問題。他指，最初草擬《基本法》時，是由於明白內地和香港對國家安全的定義南轅北轍，因此23條才會訂明香港須自行立法，惟中央目前已明顯失去耐性，繼而代香港直接立法，變相等於「一國一制」。

張又指，全國人大常委會2015年7月通過的《國安法》條文，列明國家安全定義涵蓋經濟和政治體制，又訂明國民有義務舉報涉違反國家安全的事，是必然違反香港的人權法保障，他憂慮人大為香港「度身訂造」的國安法，或進一步容許跨境執法，和由內地法院審理相關案件。