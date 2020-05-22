環境局設500個臨時職位　 推動環保工作最快7月上班

香港失業率上升至5.2%的10年高位，失業大軍多達20萬人。港府早前宣布預留60億港元，未來兩年在公、私營機構創造約3萬個有時限職位。環境局今日(22日)公布，會開設逾500個與環保範疇相關的臨時職位，獲聘者最快可在7至9月上班。

該局開設的職位包括全職和兼職，大部分職位為期約半年至1年，由環保項目統籌員、環保教育主任／助理、環保大使、生態導賞員、環保調查員以至工人等，適合不同技能及學歷人士。

首批逾100個職位下星期會透過Facebook、報章等途徑展開招聘，包括由環境保護署開設30個項目統籌員（電動車）職位，以推動電動車普及化，將負責聯絡及協助物業管理公司、業主立案法團及業主委員會等參加此先導資助計劃。

另外，該署會開設約30個項目助理（減廢及回收）職位，協助加強支援各項減廢回收項目的工作。環保署轄下的各個「綠在區區」亦會透過其營運機構，開設約45個職位，包括環保教育主任、環保教育助理等，提升「綠在區區」的運作。

其餘約400個職位則會在未來數月陸續招聘，包括由環保署及漁農自然護理署開設150個環保大使及50個清潔工人職位；聘請50個生態導賞員及技工，合力推廣保護郊野公園及偏遠鄉郊的環境及生態；招聘約100位環保大使參與淨灘活動及宣傳工作；聘請逾50位減廢回收環保大使等。