修例風波：眾籌訛稱捐助流亡海外示威者　警網罪科拘一男子

反修例示威活動延續近一年。警方網絡安全及科技罪案調查科於今年3月下旬，曾拘捕一名本地男子，疑為通訊軟件Telegram群組「開掛之達人」的擁有人及管理員，警方指，該群組涉嫌有人散布仇恨言論、虛假資訊及煽動暴力的內容。

警方在調查期間，發現一個由去年9月開始的網上眾籌平台，舉辦疑有欺詐成分的眾籌活動，於是展開調查，並於本月20日在大埔拘捕一名32歲本地男子，相信為該眾籌活動的經營人。

網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑指，涉案籌款活動聲稱以「幫助因反修例示威事件流亡海外人士」，並於去年9月成功籌得63萬港元。警方在拘捕行動中檢獲3部電腦、2部電話及1部平板電腦，並凍結被捕人約45萬港元資產。警方相信被捕男子在籌款活動中作出欺詐行為，並懷疑該批籌得款項被用作其他用途，案件仍在調查中，實際涉案金額及資金去向有待進一步確定，亦不排除有更多人被捕。

莫提醒市民要小心眾籌資金用途，有不法之徒透過互聯網散布虛假資訊而獲取利益，受害者被騙徒利用同情心而誤入騙局。亦警告不法之徒，指大部分適用於現實世界的法例同時適用於網上。