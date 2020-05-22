港版國安法：Facebook「禁言」疑雲　僅屬系統故障

全國人大會議今日(22日)開幕，議程包括為香港制訂「港版國安法」，透過納入《基本法》附件三在香港實施，毋須經立法會審議。在有關消息於昨日(21日)傳出之際，社交網站Facebook昨日有多個專頁突然無法發貼，香港多名泛民政治人物均表示未能更新最新動態，僅能夠以預設功能發貼，引來外界「禁言」猜測。Facebook香港、台灣及蒙古公共政策總監陳澍（George Chen）昨澄清有關傳言，有關情況屬於故障問題，並涉及全亞洲，但與「港版國安法」無關。

國安法在港實施的消息傳出後，昨午5時許開始，多個本港政治人物，包括香港眾志秘書長黃之鋒、前香港專上學生聯會副秘書長、現荃灣區議員岑敖暉和前學民思潮前發言人黃子悅等，均表示未能按正常狀況發貼，以及顯示「抱歉！技術故障搶修中，不便之處敬請見諒」等字句。

陳澍隨後在自己Facebook個人專頁表示，Facebook因為出現技術性問題，導致不少來自亞洲多地，包括香港、台灣及新加坡等地的用戶，無法更新文字和影片動態。陳亦回覆岑敖暉指，有關故障不只影響香港或政治人物，並就故障發生於「敏感」時刻（Bad timing）而致歉。