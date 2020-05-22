港版國安法：梁君彥理解支持人大就港情況制訂法律

全國人大會議今(22日)開幕，議程中包括「港版國安法」，並於下周四(28日)表決。立法會主席梁君彥今表示，國家安全是全國人民安居樂業的基礎，國家與香港的穩定有助經濟發展、改善民生，認為全國人大因應香港的實際情況制訂相關法律制度，是符合國家和香港的社會整體利益，他作為主席表示尊重、理解和支持。他又指，香港是中國不可分離的部分，根據《基本法》香港有憲制責任就《基本法》第23條立法，認為特區政府在適當時候展開相關工作。

梁續指，《基本法》第23條經過23年也未能立法，香港的情況亦出現變化，反問過去1年內每日有很多騷亂，未能過正常生活，是否是港人所願。對於繞過立法會立法是否可鬆一口氣，他表示任何法律提交予立法會均要處理，呼籲市民要冷靜看待。對於有不少人認為是一國兩制的終結，他則認為不是終結，相信港人是希望一國兩制能成功，故需要努力維持一國兩制。

民主派則形容港版國安法納入全國人大會議議程，是以言入罪的「萬能Key」，質疑是禁制香港民主團體。民間人權陣線召集人岑子杰認為，港版國安法立法後，不單止會影響人權自由，香港經濟亦會造成長遠破壞，全世界會擔心如何在港設立公司，並形容昨晚的消息是對股市的恐怖襲擊。