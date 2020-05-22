郭卓堅覆核梁君彥召開內會決定　法庭押後判決

立法會主席梁君彥早前引用《議事規則》召開內務委員會會議，終選出李慧琼任內會主席。「長洲覆核王」郭卓堅入稟高院，申請司法覆核梁君彥的決定。高院今早(22日)開庭審理郭卓堅的申請，梁君彥及獲指派主持該次會議的陳健波，均派出大狀代表出席聆訊，法官周家明聽畢雙方陳詞後，決定押後裁決。

郭卓堅並無律師代表，他親自向法庭陳詞，指自己是合資格選民，梁的決定嚴重影響公眾利益及他所選的代議士，因此他有合適身份提出司法覆核。他重申梁君彥引用《議事規則》第92條召開內務委員會會議，是違反《基本法》第72條及75條所賦予立法會主席的權力。

代表梁君彥及陳健波的大狀則指，郭的申請缺乏理據，終審法院已有裁決表明，法院除例外情況外不會干預立法會事務。大狀強調，梁君彥是履行憲法責任，正確運用《議事規則》圖令會議不受阻撓，又批評有議員濫用議事規則，令立法會7個月來都未能選出內會主席，更指立法會議員所受影響比起郭更大，但他們都未有提出司法覆核。

周官詢問內委會主席的選舉理應是由誰去主持，代表梁及陳的大狀指出《議事規則》其實無明文規定，但按照內務守則，若在任正副主席均獲提名候選，則應由出席委員中排名最資深者主持選舉。