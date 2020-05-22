物管業監督管理職務須申牌　料8月實施設3年過渡期

政府今日（22日）在憲報刊登《物業管理服務（發牌及相關事宜）規例》，為物業管理行業引入發牌制度，將於下周三（27日）提交立法會進行先訂立後審議的程序。如獲通過，發牌制度將於今年8月1日實施，並設有3年過渡期。屆時物業管理公司及擔任監督或管理職務的從業員均須申請牌照，前線人員則毋須申領牌照。

為給予業界充足時間適應，發牌制度實施後設有3年過渡期，期間未能符合發牌制度下學歷或專業資格規定，但具有相關工作經驗的物管從業員，可申請最長3年有效期的臨時牌照。而在臨時牌照有效期內完成監管局指定課程的從業員，則可在毋須符合學歷或專業資格規定的情況下，申領正式牌照。

物業管理業監管局主席謝偉銓表示，該局在聽取各方建議後，已適當改善發牌制度及附屬法例，令相關條文更清晰完善，並保持靈活性，以配合業界未來發展。他強調發牌制度及相關附屬法例得到業界普遍支持。

此外，民政事務局亦於同日刊憲《2020年《物業管理服務條例》（生效日期）公告》，指定《物業管理服務條例》相關條文生效日期為本年8月1日，以配合監管局實施發牌制度。該局發言人指出，發牌制度將訂定物管公司及從業員的最低資歷要求，並會提升專業水平、促使市民更加意識到聘用合資格物管公司的重要性，以及推廣持之以恒和有效的物業管理，可保障樓宇安全和維持樓宇價值的理念。