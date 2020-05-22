消防隊長涉瞞樓上吧罪證　督察否認轉介過程出問題

消防處高級消防隊長馮國輝，涉嫌兩度隱瞞尖沙咀一間樓上酒吧阻塞逃生途徑的犯罪證據，他否認兩項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，案件今（22日）在觀塘法院續審。負責巡查的警務督察作供，否認被告曾催促她轉交證據，亦否認跟被告說過沒證據。控方法庭將案押後至下周五（29日）續審，讓控方進一步搜集資料，決定是否再傳召證人。

37歲被告馮國輝，案發時任職高級消防隊長，馮被控於2018年1月17日及24日，隱瞞在尖沙咀和益中心5樓有人阻塞逃生途徑及鎖上逃生途徑的犯罪證據。

負責兩次到涉事「Mimi酒吧」巡查的姓田女督察作供，表示在2018年1月17日，消防處有人致電給她，詢問她關於「Mimi酒吧」的搜證事宜，她回答說有相片，並表示有需要可以向她拿取，不過她不肯定是誰致電。

辯方盤問時指出，當日致電田的就是被告，期間被告曾着田透過電郵把資料寄給他，又因為一直沒有收到相關資料，故被告數日後再度致電田，田當時回覆說「沒有」或者「未有」。但田表示不同意，沒有印象跟被告有上述對話。

此外，田承認在2018年3月及4月份，消防處曾就巡查時的警員口供及相片製作向警方提出疑問，警員因而需要再錄取口供。辯方質疑田知道轉介過程或有不足，於是「搵人怪」，田否認其事。

裁判官詢問下，田承認她是在2017年12月才開始負責處理同類巡查，而涉及「Mimi酒吧」的案件是她第一次處理轉介消防處事宜。