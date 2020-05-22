中西區暴動案　速龍小隊出庭作供

去年7月28日中西區暴動案在區院續審，俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊成員首次被傳召出庭作供，小隊指揮官潘誦騏供稱，當日於德輔道西近西區警署外，協助設立封鎖線及作出驅散，期間其隊員在附近西源里拘捕了2女1男。

高級督察潘誦騏指，當日帶領21名隊員依指示前往協助，到下午近6時到達德輔道西近西區警署外，協助機動部隊設立封鎖線，當時他時見到附近有過百名示威者，其後他獲得指示將會進行驅散，及在有需要時可進行拘捕。

近傍晚7日時驅散行動開始，當他們推進期間，持續有雜物扔向他們，警方亦有施放催淚煙。他們其後進入奇靈里，看見有示威者進入西源里、西營盤站及附近的大廈等，他與隊員進入西源里掃蕩，期間在圍欄中看見2女1男，其後他的隊員以參與未經批准集結、非法集結及藏有攻擊性武器將3人拘捕，再交刑事偵緝警員處理。

另控方早前曾向法庭申請讓速龍小隊警員作供時，可用特別通道進出法庭，以免他們的容貌被傳媒拍下影響日後執勤。惟控方今早撤回申請，表示會以其他方式處理，法官聞言指該些事宜理應在預審時處理，控方此舉浪費了法庭時間，辯方或會要求控方支付訟費。