偽造學員紀錄爭取資助　商專助理校長及主任認詐騙候懲

香港商業專科學校(商專)的助理校長及前僱員，串謀偽造學員的出席紀錄，以詐騙僱員再培訓局撥款逾16萬港元。兩人今（22日）在西九龍法院承認一項串謀欺詐罪，涉案助理校長稱犯案不為私利，是想領取局方資助以盡快開設更多課程，好讓學員的輪候申請課程的時間縮短。辯方亦指出，商專取得涉案金額後加開兩班課程，的確令學員受益。裁判官把案件押後至6月12日判刑，期間兩被告獲准保釋。

兩名被告分別是商專助理校長曹敏和(34歲)及前項目統籌主任張豪翔(32歲)。控罪指，2人於於2017年6月至2018年3月期間，遞交某課程的偽造學生出席紀錄，以詐騙僱員再培訓局向商專批出增撥學額和資助。

案情顯示，商專和僱員再培訓局有協議，若該會計文員技術的課程的學生出席率及格，局方將加大資助額。惟被告見課程的出席率不足，遂偽造3至4位學生的出席記錄，並成功取得資助以加開兩班課程，收生為44人。

辯方求情指，兩名被告犯案不為謀取私利，其出發點純粹為了領取資助以開班授徒。辯方亦稱，曹明白愚蠢犯案，他後悔並願意賠償涉案的16萬多港元予局方。