內會爆衝突多名泛民議員被逐　馬逢國當選副主席

立法會內務委員會選主席風波在歷經7個月後，終在本周一(18日)完結，由議員李慧琼當選主席。內委會今午(22日)召開會議選出副主席，惟會議甫開始已爆發衝突，6名泛民議員先後被趕離場，並因掙扎需由保安抬走，現場十分混亂。最終議員馬逢國在沒有對手下當選內會副主席，會議亦隨即結束。

主席李慧琼於開會前15分鐘進入會議室並坐上主席台，泛民議員則於數分鐘後陸續進入會議室。議會陣線朱凱廸、陳志全和工黨張超雄於下午2時21分左右，手持示威標語走到主席台前抗議，而民主黨胡志偉、尹兆堅、鄺俊宇、專業議政莫乃光、邵家臻等亦站在主席台前助威，多名保安見狀則走到主席台前戒備。

李慧琼於下午2時半宣布開會，着議員返回座位，並停止作出滋擾行為。議員胡志偉、朱凱廸、陳志全及尹兆堅隨後被趕出會議室。民主派議員大叫李慧琼可恥，現場一片混亂，李於下午約2時42分宣布暫停會議。

約3時05分，李慧琼宣布會議恢復，她表示曾聯絡建制和泛民兩方的召集人，但泛民的陳淑莊未有出席。李續指，無辦法讓議員無止境阻礙開會，批評泛民反覆又反覆的指控無謂及屬「政治騷」。她又在會上解釋內務守則，指自己的權限有法律依據，認為議員有爭議應按既定程序處理， 並非無休止阻礙會議進行，批評做法不負責任。李批評泛民議員的謾罵和指控不理性，議員林卓廷及許智峯隨後被逐。許智峯被抬走後，議員周浩鼎和毛孟靜對罵，周稱許智峯弄傷保安，但毛則指許被弄傷。

李慧琼及後開始副主席選舉，金融界議員陳振英提名體文界議員馬逢國。由於沒有其他議員提名，李宣布馬逢國當選內會副主席，李慧琼宣布會議結束。

散會後，多名民主派議員衝入會議室包圍李慧琼，李在保安、黨友何俊賢、鄭泳舜、陳恒鑌等人包圍下離開會議室。