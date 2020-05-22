政Whats噏：鄭若驊民望續「墊司底」　問責團隊表現唔合格

鄭若驊嘅評分再跌，喺司局長中排包尾。

政府無能，施政「離地」導致民怨沸騰。最新嘅民意調查結果顯示，問責團隊嘅表現唔合格，特首林鄭月娥同3名司長表現嘅滿意度評分全線下跌，其中被嘲為「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊繼續「墊司底」，評分較上次調查再跌0.12分，僅得1.41分，評分之低更加係司局長中排包尾。

香港研究協會喺5月11至18日，成功訪問1097名18歲或以上嘅市民，受訪者就特首、司局長表現嘅滿意度進行評分，1分為非常不滿意、3分為一般，5分為非常滿意。結果顯示，特首同3名司長嘅評分都低過2分，13名局長嘅評分均不足3分，顯示問責團隊嘅表現唔合格。

調查結果又發現，林鄭表現嘅滿意度評分較上次調查下跌0.14分，跌至1.61分；政務司司長張建宗亦下跌0.15分，只有1.69分，而財政司司長陳茂波嘅評分跌幅最大，下跌0.18分至1.8分，而鄭若驊則繼續「墊司底」，而評分再跌，顯示愈嚟愈多受訪者唔滿意佢嘅表現。

13名局長之中，教育局局長楊潤雄嘅得分包尾，只有1.88分，而4名新任局長，以財經事務及庫務局局長許正宇嘅評分最高，有2.13分，而民政事務局局長徐英偉最低分，只有2分。

喺政府施政方面，紓緩房屋問題同推動民主發展嘅評分最低，僅得1.89分，隨之係促進社會和諧，只有1.94分。