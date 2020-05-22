被控「起飛腳」襲警　男教師反指遭警圍毆

網民於去年11月11日發起「黎明行動」在各區堵路，當日有一名男教師被指在上水的迴旋處駕車慢駛，被警員截停要求搜車，他表現激動掙扎，期間涉踢中警長腹部，因而被控襲警。他否認控罪，案件今(22日)在粉嶺法院開審。

控罪指被告楊博文(29歲)於去年11月11日，在上水掃管埔路迴旋處襲擊正在執行職責的警長鍾宏業。

鍾宏業供稱，當日按指示與同僚於清晨6時半到場進行觀察，期間見一輛私家車在迴旋處慢駛，阻擋了後面的車輛。他見狀遂駕電單車亮起警察燈號尾隨，該車一度加速駛離迴旋處。

但不久該私家車再次慢駛進入迴旋處造成阻塞，鍾決定截停該車，並着司機即本案被告下車，惟當他表示車內或有可疑物品要求搜車時，被告即表現激動，一言不發逕自離去。

鍾續指被告被3警截停帶到路旁，期間激烈掙扎，並起腳踢向他，膝部撞到他的腹部，他遂指被告襲警，3名同僚亦將被告按倒地上制服。

辯方反指，鍾當日截停被告的私家車後，打開車門便拉被告他下車，更將他推向路旁欄杆。被告當時表示正在上班途中，鍾便斥他：「返工你又喺度兜？」。有警員加入爆粗罵被告，更扯其頭髮說：「和你塞丫嗱！」

稍後有警員要求搜車，被告表示：「你咪搜囉。」但有警員聞言叫被告「冷靜啲」，但又再扯被告頭髮，更抱起被告右腳，令被告幾乎向後跌，糾纏間有警員問被告：「你做咩踢我？」最終警員將被告按在地上，將他的頭在地上磨擦，另有警員跪在被告頸上和揸被告下陰。

鍾否認辯方說法，但承認在被告車上搜不到可疑物品，也沒有就被告慢駛的行為作起訴，並解釋指：「拉佢襲警已經夠。」