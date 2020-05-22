街坊憂九龍城重建項目賠償不足　大單位難覓恐變劏房戶

市建局今(22日)公布在九龍城區啟動兩個公務員建屋合作社樓宇重建試點項目，分別是盛德街/馬頭涌道發展項目及靠背壟道/浙江街發展計劃。東網記者到訪現場，發現大多居住在上址的均為長者，大廈大多是一梯兩伙，建築面積較大。有住戶指大廈樓齡大，內裏殘舊，而且沒有電梯，老人家上落困難，故支持重建。同時，有住戶擔心政府補償的費用未能購買或租住市價相同面積的樓宇，所以不贊成重建。

現年八十多歲的許女士居住在馬頭涌道69號的美聯閣。她指自己雖然居住在頂層5樓，但樓宇並沒有電梯，而自己有不少時間住在老人院，並稱「預咗喺老人院過人世」。她指自己已住在上址約60年，認為樓宇稍舊，又要行5層樓梯上落非常不便，故贊成重建。

住在該區逾30年的張先生形容屋內殘舊，衞生條件惡劣，浴室出現裂縫如硬幣般厚，渠道及洗手間甚至會出現動物屍體，如老鼠及蟑螂等。他指試過去洗手間後，馬桶回湧並浮出老鼠屍體。他指贊同重建，但盼望政府能給予合適的補償。他稱其一家五口居住在欣欣閣約千呎單位，認為政府可提供約700呎單位，並給予500萬港元補償，或直接給予約2000萬港元補償，才能在市區購買相近呎數的單位。

居住在美善同道94至96號的麥女士指自己已住上址約800呎單位約30年，她表示樓齡大，內裏殘舊，加上不少住戶一早有心理準備將要重建，沒有刻意作裝修。她又指居住在此大多是老人家，平時要行樓梯不太方便，即使住在地下亦要行4級樓梯，老人家摔倒時有發生，故不少住戶都希望重建。

現年90歲的陳婆婆與女兒2人住在馬頭圍道57至59號。她稱自己是租戶，今早才得悉將要重建，並直呼不贊成。她指自己是租戶，居住單位有兩房，並設有閣樓及天台，樓底高，面積大，租金僅需約4000元。她指自己住地下，平時又不用行樓梯，但若遷出，以同樣價錢只能居住在劏房，「一定租唔番同樣面積嘅單位」。