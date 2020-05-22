區內爆疫被指無影　葵青康健中心稱設VR助市民復康

新冠肺炎疫情肆虐，公營醫療體系一度瀕臨崩潰，在地區提供系統化基層醫療的葵青地區康健中心，被指抗疫不力。該中心新任行政總裁陳燕萍今(22日)指，抗疫期間，職員已多番到疫廈一帶設防疫資訊站、抗疫支援熱線，解答市民疑難，並引入虛擬實境(VR)訓練系統，讓市民進行復康訓練。另有6個附屬中心和服務點會如期於9月前投入服務，當中3個已經啟用，為居民提供健康風險評估、社區復康服務等。

上月20日才上任的陳燕萍指，中心去年9月開幕至今，已累積3000人登記使用服務，對於被指數字遠低於預期，陳坦言受疫情影響，中心僅能維持有限度服務，加上居民不敢外出，不少中心服務已移師網上進行，如網上活動班等。

早前有調查指，區內60%居民不知中心提供抗疫服務，而長康邨康美樓爆發疫情時，中心不見蹤影、未有為居民提供支援，陳強調職員已多番落區設防疫資訊街站，解答街坊疑慮和派發口罩，又設抗疫支援熱線，已有近900人登記查詢，認為成效不錯。中心高級護理統籌主任林賽卿補充指，曾邀請防感染護士進行網上直播，亦在社交平台推展防疫資訊，有不少人收看。

陳又提到，中心引入了虛擬實境訓練系統，讓市民在超市、扶手梯等不同故事場景進行復康訓練，再應用到社區的真實環境。而葵聯葵、荔景、長青葵附屬中心已啟用，另外3間中心亦會如期在9月前陸續啟用。市民可到這些中心做健康風險評估、社區復康服務等，陳指，其中一間中心服務使用者已達360人，中心亦已聯繫多名醫生，轉介有需要會員檢查和治療，但未有披露確實合作人數，只提到比原先預期的27位醫生為多。

食物及衞生局早前表示，正研究安排部分出院者到葵青地區康健中心跟進康復情況，陳表示一直有與醫管局等聯繫，當局適時會公布細節，她強調中心僅會提供康復跟進服務，並不涉及治療。