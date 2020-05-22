旅發局6月中推「旅遊就在香港」　提供逾萬優惠刺激本地消費

因應新冠肺炎疫情穩定下來，香港旅遊發展局最快6月中推出「旅遊就在香港」的活動，率先啟動香港本地遊，包括設有一站式平台的全城優惠，提供逾1.1萬個優惠，如酒店優惠等。旅發局期待政府與個別地區或國家商討啟動「旅遊氣泡」，逐步重啟旅遊市場，預料澳門、南韓及泰國等地有機會最先啟動，長途市場旅客料到今年底或明年才重啟。

旅發局總幹事程鼎一表示，首先會鼓勵港人本地消費，推動本地遊，包括推出全城優惠，由餐飲、酒店、零售及景點提供逾1.1萬個優惠。推廣本地遊方面，包括推出深度旅遊攻略，重新包裝6大主題，設有電子旅遊指南可供市民在手機下載等。其他還包括本地文化、戶外活動、夜生活和購物等的推介。

至於吸引旅客來港，程希望，先透過鼓勵港人本地消費，展現香港本土遊的氛圍，旅發局會在海外宣傳香港同心抗疫及向外地市場發放香港旅遊的訊息，增加旅客訪港的信心。他估計短途市場會最先重開，目前內地、澳門、內地、台灣、南韓泰國等疫情均受控，希望港府與各地協調重開旅遊的步伐，有序分階段開重開。

程指，各地政府正探討「旅遊氣泡」，條件是必須2個地區之間疫情受控、無封鎖措施及隔離措施放寬，而且基本航空及交通恢復。他料短途市場會先開放邊境封鎖，之後才是飛行的長途旅遊，故料香港長途市場訪客要到今年底或明年初才復甦。他表示，推動旅遊市場復甦的工作時，會留意疫情發展，有否社區爆發及遵從港府的社交限制。