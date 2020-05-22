16歲少女兩日接客8次染性病　3女被控依靠他人賣淫為生

3名女子涉嫌安排一名16歲少女到賓館賣淫，高峰期間兩天內接客8次。少女稱身體不堪負荷欲拒絕接客，惟仍遭到勒索，最終少女需入院醫療，更被發現染上性病。涉案的3名女子今（22日）被押往西九龍法院提訊，暫毋須答辯。裁判官把案押至下周四(28日)再訊，以待警方完成認人手續。期間各被告須還押候訊。

3名被告依次為售貨員黃科恩（20歲）、診所護士石素斯（22歲）及美甲師陳映貝（21歲）。3名被告被控於今年5月3日至11日之間，明知而完全或部分依靠X賣淫的收入為生。另石和陳被控於今年5月12日至16日之間，為了獲益而以恫嚇方式，不當地要求X交出33400港元。

控方透露案情指稱，黃和X是朋友，後來黃把X介紹給石和陳認識，3名被告遂開始安排X去「接客」。每次交易肉金是2600港元，而X須上繳其中1600港元給3名被告。X賣淫數天後稱腹病而拒絕接客，但遭石和陳要脅交出3萬港元，否則把X的性愛片段在網上公開，並會騷擾其家人。辯方亦透露，X曾在網上發貼稱自願做「兼職女友」。