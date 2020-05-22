逾60%市民憂新冠肺炎檢驗不足　專家倡加強社區檢測

香港疫情反覆，繼早前錄得多日「零確診」後，本月先後出現本地感染及輸入個案。有團體今(22日)公布最新一份市民抗疫信心調查，有44.6%及48.6%受訪者認為可考慮全面復工及恢復聚會，分別較昨日（21日）下跌6.6%及11.6%；逾60%認為放寬邊境管制及深喉唾液測試數量不足，或令本港出現確診個案。有專家認為，政府如放寬防疫措施，應於邊境、醫院及社區加強檢測，以堵截源頭。

香港民意研究所於本月18至21日，取得641個隨機抽樣組群，及6551個固定受訪組群，調查對本港出現確診個案因素的意見。結果顯示，分別72%及76%受訪者認為放寬邊境管制影響大；分別66%及65%同意市民不戴口罩等行為影響大；另分別有64%及62%受訪者認為深喉唾液測試數量不足具影響力。另外，分別有47%及54%受訪者不滿政府應對新冠肺炎的表現。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，調查發現不少市民均認為本港出現新增個案，與近日市民防疫鬆懈有關，建議政府未來若放寬禁聚令等防疫措施，應加強檢測數量，包括為機場職員及入住公私營醫院人士進行檢測。他又指，社區仍有存在隠形患者的可能性，強調即使全面復工，市民亦應注意衞生，並於工作地方、商場及公眾場所佩戴口罩。