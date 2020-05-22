港版國安法：法例落實觸動港人神經　移民顧問料查詢升

「港版國安法」納入全國人大會議議程，人大常委會副秘書長王晨今早(22日)簡介有關香港維護國家安全的草案。有移民顧問預料，國安法一旦在港落實，很可能會觸動港人敏感神經，相信有關移民查詢會增加，亦有可能繼去年反修例衝突再引起另一波「移民潮」；但礙於新冠肺炎疫情影響經濟，不少人可能缺乏移民資金，令移民計劃需要一再推遲。

環凱移民顧問有限公司負責人張家禧表示，國安法所引起移民效應可能未會即時反映出來，但相信法例日後正式推出時，就可能對港人造成影響，或部分會有信心動搖，屆時查詢移民事宜會再度增加。

張指出，即使有關法例落實，但面對疫情影響下，不少巿民資產有所減少，例如股票和樓價，「可能800萬嘅樓，會折讓到400萬，咁會影響好多人未必想走」。他續指，近兩日移民查詢未有大增，但一旦法例出台，加上疫情消退，預料移民查詢及申請個案會大幅上升。

疫情爆發前，本港去年下半年經歷反修例衝突，張指，當時社會運動影響下，有關移民查詢較平常多出3倍，而委託需求亦增加1倍，主要移民熱點為美國、英國、澳洲和加拿大等，但上述國家近來收緊要求門檻。若港人近來受政治因素影響，想短期內以低價移民，他建議台灣投資移民，因要求較低，在當地投資約156萬港元，並創業營運3年，加上聘請2名當地人等條件，較易達成。