海洋公園撥款申請仍未表決　3次財委會討論逾10小時

海洋公園向立法會申請的54億港元救亡撥款，當中有31億涉及商業債款。立法會財務委員會今日(22日)下午繼續審議撥款申請，有民主派議員提出3個傳召議案，要求傳召時任旅遊事務專員朱曼鈴、前海洋公園主席盛智文、債權人中國銀行代表等人，解釋當年公園的借貸決定以及協議文本，3個傳召議案最後遭到否決。是次撥款申請經3次財委會會議討論共10小時仍未表決。

會議在上午討論4個多小時後，主席陳健波在下午的會議上宣布，共收到3份分別來自議員譚文豪、胡志偉、朱凱廸所提出的議案，要求傳召時任旅遊事務專員朱曼鈴、前海洋公園主席盛智文、時任商經局局長馬時亨、債權人中國銀行代表等人，要求交代當年的貸款決定及協議文本，以及對海洋公園的財務評估等。

議員郭家麒支持傳召相關人士，認爲公園帳目不清，令財委會難以掌握海洋公園的財務資料；議員石禮謙則表明反對傳召議案，認爲傳召只會浪費時間，而財委會亦沒有調查權；惟陳健波其後更正，根據法律意見，立法會是有權傳召相關人士協助釐清事實，並表明立場，「雖然我都想無權」。

提出議案的議員朱凱廸認爲，中銀借給海洋公園的三筆債務「耐人尋味」，尤其是海洋公園董事局成員龔楊恩慈為中銀香港（控股）副總裁，有利益衝突之嫌，故需要傳召中國銀行代表解釋是否有潛在利益。海洋公園董事局副主席劉鳴煒解釋，首兩筆有關中銀香港的貸款獲批後，龔楊恩慈才加入海洋公園董事局，17年海洋公司再向中銀香港貸款時，龔楊恩慈已作利益申報避嫌。

商經局局長邱騰華表示，海洋公園是基於借貸雙方互相尊重的商業保密協議，而未能披露細節，例如當中涉及的利息等，若傳召銀行來擔心會施壓不必要的壓力，强調借貸曾達致正面回報，而最後一筆10億港元的借貸是用作現金周轉，若議員無視借貸的正面回報，公園將無所適從。