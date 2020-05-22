警署警長遇襲案　法庭質疑控方擅自匿名

49歲跨國公司男經理，涉嫌於去年9月30日深夜時分，向香港仔警署外的橫額噴漆又襲警，遭控刑事損壞和襲警兩罪。案件今日（22日）在東區法院再訊，控方申請將襲警罪中的警署警長匿名，惟主任裁判官發現控方早已在控罪書上以X代替警長的名字，強調這要先得到法庭批准，且申請匿名令必須要有合理理由。法庭現將案押後至7月10日，讓控方準備向法庭申請匿名令的書面陳辭。

控方今向法庭申請警員匿名令時指，本案最初提訊時是在觀塘法院，由於每個法院的處理方式不同，根據記錄控方從無就警長X的身份申請匿名，故今日才向法庭正式提出，而辯方並無反對。

主任裁判官發現，控罪書上早用X作為警長代號，質疑控方何以未獲法庭批准便匿名處理，又問匿名令是否X的要求。控方其後召來案件主管解釋，指匿名令是警方的要求。

而辯方回應指，仍未決定是否反對匿名令的申請未，因至今仍未收齊控方文件，甚至仍未知悉X的身份，辯方因此無法向被告提供適當的法律意見，要求控方盡快交出X的資料。

另外，控方今日亦申請加控被告三項刑事毁壞罪，獲法庭批准。

49歲報稱來自台灣的被告黃麟傑，現被控於去年9月30日在香港仔警署外，無合法辯解而以黑色油漆噴污警務處的兩幅橫額、並於同日同地襲擊警署警長X。

而新增的三項刑毀罪則指他於去年9月17日及19日，分別在港鐵海洋公園站及黃竹坑站外，以黑色油漆噴污港鐵站外牆、電梯門及機房等。