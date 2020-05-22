連續44日無新確診個案　1名康復者將捐血漿協助治療

澳門新冠肺炎疫情緩和，當地已連續44天無新增病例，維持45宗確診。山頂醫院醫務主任羅奕龍今(22日)表示，所有確診患者已康復出院，仍有6人正處康復期隔離，而昨日(21日)澳門有903人接受病毒核酸檢測。

有指新冠肺炎康復者的血漿有助治療，被問及有否康復者捐出血漿，羅回應指院方會詢問康復者是否有意捐出血漿，至今收到5至6人表示有意願。惟他強調，有意願並不代表可以捐，因為需符合多項條件，如身體狀況是否容許、血液內的抗體含量是否足夠、亦需排查是否有其他傳染病等。他指需滿足多項條件後才可視為合適人選。有1名康復者符合有關標準，料今周可以捐血漿。

衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，昨日新增17名入境人士需送往醫學觀察，其中8人為澳門居民、9名為非澳門居民，累計接受醫學觀察的入境人士總數為4500人。

旅遊局執照及監察廳廳長陳露表示，今日在皇庭海景酒店醫學觀察合共301人，當中包括177名澳門居民、31名外僱和93名旅客。截至5月下旬，連同現正使用的皇庭海景酒店，所有醫學觀察酒店費用為6000多萬澳門元。