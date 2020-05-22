教育局剖析賣國試題4弊端　資料誤導設題不符指引

中學文憑試（DSE）歷史科試卷一條有關20世紀初中日關係的題目近日引發軒然大波，被指偏頗並傷害國民感情。教育局今（22日）向立法會提交文件，認為有關題目涉及4項問題，包括所提供的片面資料容易誤導考生、設題方式未能符合課程及評估指引、無法設計評分標準，以及相關歷史事件已有主流史觀，不宜以開放式題型提問。該局又指，已要求考評局取消該試題、派員到考評局了解DSE出題和審批試題的機制、並將檢討現行機制，以體現其於DSE的監管角色。

教育局指出，題目引用的資料片面及具引導性，其要求對歷史事件的認識亦超越學生應有水準，令他們容易得出偏頗甚至錯誤的理解，並指相關歷史事件已有主流史觀，可爭辯的空間極少，不宜以開放式題型提問。該局又指，日軍侵華暴行不可能與該段時間所謂「利益」作合理比較，認為提問方式缺乏同理心，等同在受害人士傷口上撒鹽，未能培養考生認同國家的感情，並助其建立正面價值觀。

該局認為，題目所引用的資料容易誤導考生，無法為題目設計出有意義的評分方法，倘勉強評分，或會對歷史教育發出錯誤訊息，令考生以為歷史教育精髓在於強辯。

為維護DSE專業性、公平性、公正性及可信性，該局指已要求考評局取消該題，並了解出題過程有否跟從機制進行，並會檢討現行機制，以體現其於DSE的監管角色及確保考試質素。