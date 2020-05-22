陳肇始稱正加建1500個檢疫設施　最快7月交還駿洋邨

為應對新冠肺炎疫情，火炭未入伙公屋駿洋邨自今年2月起被徵用作檢疫中心，食物及衞生局長陳肇始表示，留意到有聲音希望政府盡快歸還駿洋邨，讓準居民上樓，政府已透過加建工程增加檢疫設施，料7至9月可分階段落成，如屆時疫情穩定且無來源不明的社區爆發，政府會盡快停止使用駿洋邨作檢疫中心，讓駿洋邨準租戶盡快入伙。

陳肇始在Facebook專頁發文指，明白駿洋邨準居民的心情，形容政府當初徵用駿洋邨作檢疫中心是「萬不得已」，因本港急需檢疫設施，以應付確診個案的密切接觸者及特別事件等。她又說，至今已有近6,000人曾入住檢疫中心，當中有106人其後確診，顯示檢疫設施是抗疫重要和有效的一環，讓有較高感染風險人士接受強制檢疫，可減低社區爆發風險。

她提及，政府目前提供的檢疫單位超過8成來自駿洋邨，儘管近日疫情稍為緩和，但每天仍需用上駿洋邨200至300個單位，政府亦一直透過加建工程增加檢疫設施，預計於7至9月份階段落成和提供額外約1500個單位，屆時如疫情穩定，本地又沒有出現來源不明的社區爆發，政府會停用駿洋邨，讓準租戶盡快入伙。