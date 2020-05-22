香港眾志涉賣違規口罩　海關檢935盒拘1人

香港眾志涉嫌賣違規口罩！香港海關接獲舉報，指有網上商戶透過餐廳食肆供應一款附有「NOT MADE IN CHINA」、「ASTM Level 1」、「BFE≥95%」、「Fluid Resistance」及「PFE≥95%」標示的外科口罩，懷疑附有虛假產地及效能聲稱，經調查後今日(22日)拘捕1名男子，並檢獲935盒涉嫌違反商品說明條例口罩。

海關檢獲的口罩，包裝盒印有「香港眾志」字樣，並與香港眾志在網上售賣的口罩包裝一模一樣。海關表示，將試購所得樣本送往化驗所作含菌量測試，以跟進是否有違反消費品安全條例，測試結果雖然證實樣本符合含菌量標準。然而，由於該商戶一直未能提供認證，證明相關口罩符合所作的標示聲稱，故海關今日採取執法行動，搜查該商戶位於新蒲崗註冊地址的處所，檢獲935盒，每盒35片裝、共32,725片涉違規外科口罩，市值約93,500港元，拘捕1名商戶代表。

海關指，被捕男子24歲，現已保釋外出，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。由於商戶未能提供所作標示聲稱的證明，海關呼籲市民暫時停用該款外科口罩。

另外，海關自今年1月起開展代號為「守護者」的防疫產品巡查執法行動，截止昨日(21日)出動超過4700人次，對包括零售點、生產商及網上商戶巡查超過3.1萬間次。