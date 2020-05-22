龍運推出巴士電子支付系統　考慮日後擴展至九巴

電子支付日益流行，龍運巴士有限公司宣布將於周日(24日)正式推出多元化電子支付系統，目前全線車隊已配備新系統，亦成為全港首間提供以上系統的專營巴士公司。其姊妹公司九巴車務策劃部主管梁領彥指出，考慮將新系統擴展至九巴，但要視乎系統在全線龍運巴士投入營運後的情況，目前未有相關時間表。

龍運今年3月15日起先在7條路線，涉及約100部巴士試行電子支付系統，期間錄得接近3000宗交易紀錄，如今決定於全線車隊應用新系統。此系統涵蓋多種電子支付方式，包括非接觸式實體信用卡及二維碼(QR Code)支付，乘客上車前只需拍卡或掃描二維碼即可付款。若以同一張信用卡或同一支付帳戶，每次交易須相隔5分鐘。新系統適用於龍運的轉乘優惠，但乘客須使用同一張信用卡或同一個流動支付帳戶付費，才享用第2程車費轉乘優惠。

新系統收費器會預設為成人票價，12歲以下小童及65歲或以上長者乘客上車時須自行按下收費器右上角的按鈕，便可享有半價優惠。不過，政府公共交通費用補貼計劃、長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃仍未支援以上電子支付系統，即乘客不能透過新系統享有相關的補貼及優惠。