考評局取消賣國試題評分　將以其他分題表現調整分數

考試及評核局今（22日）傍晚公布，經過從考評專業、課程範圍、考生利益多方面的考慮，決定取消中學文憑試(DSE)歷史科卷一題目2(c)有關20世紀初中日關係的試題，並通過2種方法估算考生可能取得的分數，包括基於考生在卷一題目2(a)及(b)，或 1(c)、3(c)與 4(c)的表現進行估算，以較高者為準。

考評局指出，該局委員會曾於本月18日及21日詳細討論有關題目，認為該分題參考資料僅摘錄部分，提問用語亦欠全面，易使考生在短促的考試時間內作出偏差或片面的演繹及回答，設計上偏離中四至中六歷史科《課程及評估指引》的學習及評估目標。該局又指，題目雖屬開放式題型，但以中學公開試而言，設置於二十世紀上半葉中國的歷史場景並不合宜，亦未能貫徹文憑試的公平考核及在設題時須按指引處理敏感議題的原則。

該局又指，題目2(a)及(b)題評核同一歷史課題的知識，而且歷史科卷一各題的(c)分題，包括題目1(c)、3(c)與 4(c)，均評核相同的能力，將選取上述題目估算考生表現。該局續指，委員會決定該試題將會從題庫內删除，不會作為日後設題的參考選材，強調將來設題時，會更留意考評與課程及教學的配合。

香港教育工作者聯會指出，有關題目誤導考生批判不具爭議的史實，利弊比較的功利分析淡化了道德判斷的嚴肅性，不但傷害國民感情，亦不符課程目標，有必要取消有關試題。該會又指，考評局取消題目早有先例，相信局方具備既有確保不影響公平評估考生能力的機制，應能把影響減至最低，支持取消試題。

考評局前秘書長唐創時指出，當局有既定機制處理試題取消情況，惟如就題目劃一評分，或未能甄別考生能力，可能不太公平，其中一個處理方法是按其他題目表現，再調整分數。唐續指，DSE在海外有質素保證，相信其認受性不會受單一事件影響。