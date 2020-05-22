南非商人未能家居檢疫興訟　法庭指政策有理駁回申請

經營度假村及共享辦公空間的居港南非商人高天成（Leslie Grant Horsfield），上周四（14日）偕家人由南非返港後，被安排到八鄉少年警訊永久活動中心隔離14天。他們要求居家隔離不果後，於上周六（16日）緊急申請人身保護令及司法覆核，指隔離令欠缺法律基礎，又指要來自南非及另外4個南亞國家人士要在中心隔離是任意拘留。高院原訟庭在本周三（20日）駁回他們的申請後，於今天（22日）補頒書面理據。法官指特首有權在緊急情況下規定隔離檢疫，而政府在衡量不同外國的風險時亦無犯錯，因此駁回申請。

本案6名申請人包括高天成、其妻子葉凱欣、他們3名22個月至9歲的子女，及他們的家庭傭工。原訟庭法官周家明在判詞中表示，衡量個別國家來港人士的感染風險，是衞生署的專家範疇，法庭不宜代為決定。

法官並認為，署方在考慮全盤因素後，決定要南非來港人士到中心隔離，是有理據支持。至於特首權力的問題，法官就指法例授權特首在公共衞生緊急事態下制訂規例，申請人指其緊急權力不包括隔離檢疫，是對法例不尋常的詮釋，因此不予採納。