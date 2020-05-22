港版國安法：近6成市民同意立法保障國家安全

有團體今日(22日)發布關於全港首份「國家安全意識」的民意調查，發現有65.7%受訪者對國家安全意識關乎其切身利益表示認同。在港獨問題方面，有56.2%受訪者同意鼓吹港獨的人會危害國家安全，也分別有60.1%和60.3%受訪者同意有法例能夠更好地保障國家安全，及支持政府盡快按《基本法》保障國家安全。

以上調查在2020年5月7至14日期間進行，以電話調查形式訪問了2919名香港居民，以了解及分析市民對國家安全的看法。港人過往一般被指對國家安全意識薄弱，對國家安全的內容也不太了解，惟今次調查反映過半市民對國家安全意識有所提高。

香港公共管治學會理事長陳財喜分析，過去數年港獨思潮冒起，加上去年黑暴的破壞，市民對國家安全意識有所體會，故同意透過法例鞏固國家安全，而陳亦支持有關立法。

在身份認同方面，有40.5%受訪者自稱「香港人」，而在自稱「香港人」的受訪者中，有54.3%表示不同意鼓吹港獨者危害國家安全的說法。由於兩會將會審議「港版國安法」，被問到會否擔心立法會對這部分市民造成恐慌時，陳相信隨着港人的民族身份認同感增加，他們亦會了解到國家安全的重要性。

陳重申，相信大部分港人經歷了近一年的反修例風波，已意識到穩定政經環境的重要，又指相信立法中提到的「在港設立國安機構」，仍會透過本港的司法和執法機構執行。