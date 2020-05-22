本地產果汁「棒曲霉素」超標　食安中心令回收

食物環境衞生署食物安全中心今日(22日)公布，本地生產瓶裝果汁飲品「bless」一個樣本被驗出霉菌毒素「棒曲霉素」含量超標，中心呼籲市民停止飲用該批飲品，並已知會涉事製造商或分銷商上述違規事項，製造商或分銷商亦已按指令將有關批次產品停售及下架，並展開回收；如有足夠證據，中心會提出檢控，調查仍然繼續。

被檢出「棒曲霉素」超標的產品為排毒博士「DR.DETOX - ORIGINAL」一款果汁，原產地香港，品牌為「bless」，每瓶容量為270毫升，問題樣本保質期至今年7月5日，本港進口商或分銷商為Bless International Group Limited。發言人表示，棒曲霉素大多存在於腐爛的蘋果及蘋果製品。

發言人指，中心跟進一宗食物投訴，從旺角一零售點抽取上述樣本進行檢測，結果顯示，樣本含10億分之63的棒曲霉素，超出中心採用的行動水平10億分之50。動物研究顯示攝入大量棒曲霉素可引致肝臟、脾臟及腎臟受損，以及對免疫系統造成毒性損害。至於人類，有報告指會出現噁心、胃腸道不適及嘔吐徵狀。

根據《公眾衞生及市政條例，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款5萬港元及監禁6個月。