國歌法下周三恢復二讀　泛民49項修訂33項遭駁回

《國歌條例草案》(國歌法)將於下周三（27日）在立法會恢復二讀辯論，民主派議員早前合共提出49項修正案，當中33項修正案被指未能反映立法原意為由駁回，雖然其餘16項修訂未被駁回，但政制及內地事務局亦不支持。

政制及內地事務局昨日(21日)回覆立法會秘書處表示，民主派議員提出的49項修正案中，有33項是不可提出的修正案，當中大部分被指涉及刪去或改變條例草案的立法原意，如議員陳志全提出的其中一項修正案，要求在草案第9條增加要教育學生「國歌作詞人及作曲人的生平及死因」、亦有民主派議員要求刪去「弘揚愛國精神」等條文內容。

局方認為，有關修正案未能反映《國歌法》的立法原意，若修正案獲通過，會改變條例草案的主題，故根據《議事規則》不應獲准提出。至於餘下的16項修正案，包括2項降低觸犯國歌法後的刑罰水平，以及3項縮短國歌法的特定檢控時限。不過，有民主派議員認為，修正案最終能否於大會審議，仍需視乎主席梁君彥會否批准討論。