港版國安法：國家安全頭等大事　林鄭指不會影響市民權利

剛出席北京人大會議開幕式後返港的行政長官林鄭月娥，晚上率領一眾主要官員及行政會議成員見記者。她表示，國家安全是頭等大事，市民安居樂業基礎，維護國家安全是特區政府責任。由於香港局勢日趨嚴峻，特區政府全力支持人大制訂相關法律，由特區政府實施。

「港版國安法」草案中提到「在港設立國安機構」將如何落實時，林鄭指，將分兩步進行，首先由人大審議通過制訂法案，然後再按人大訂立的基本原則草擬內容，故具體細則暫未能向市民解釋。她強調，市民毋須擔心影響司法，強調不會影響本港法治的終審權和裁決權。

她又指，《基本法》廿三條立法並無寸進，令人十分失望，國家主動出手，既有必要性，也有緊迫性，呼籲市民正面看待，國家安全法不會影響一國兩制，港人治港，高度自治，不會改變資本主義和法律制度，不會影響各項自由和權利。

被問到曾否向中央爭取自行進行本地《基本法》廿三條立法，還是直接放棄，林鄭表示，自己上任近3年，但仍未能就廿三條立法營造理想的社會環境，她強調自己沒有放棄，只是現時以另一方法去完善維護國家安全的法例。

林鄭又稱，維護國家安全有急切性，當中包括日常治安，另外則是國家不可分裂，國家安全才可安居樂業，未來會有更多公眾教育、活動，獲取市民支持。她又指，此次是中央主動出手，主導整個工作，近年本港出現不少危害國家安全的事件，甚至有外國勢力公然干預香港事務，故國家安全法立法刻不容緩。

她又承認在可見將來特區政府都無法順利進行廿三條立法，反對派令立法工作舉步維艱，國家安全法有一定緊迫性、重要性。