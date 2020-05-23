高中復課如箭在弦　學校準備多項防疫措施

因應疫情停課多月，中三至中五將於本月27日(下周三)率先復課，位於葵涌的迦密愛禮信中學昨(22日)安排科研公司為學校設施噴灑消毒塗層，加強防疫措施。校長何玉芬指，校方特設隔離區，安排有出現上呼吸道感染症狀在隔離區等候送院。她指，除課堂安排會有改動，盡量避免小組活動，學生之間亦需保持1米距離，不會並排就坐，又會安排學生分批放學，將風險減到最低。

何玉芬指學校早在今年2月已為設施噴灑消毒劑，今次是「補噴」，由小工具至洗手間無一不漏，包括過百部平板電腦，又形容消毒後「安心好多」。復課安排方面，何說教師不會主動要求學生留校，但有需要的學生仍可向校方申請。她又指疫情下當有人咳嗽或口罩款式不同或遭非議，故校方考慮到學生情緒問題，有需要會支援。

為該校消毒的科大---捷和實業有限公司創新環境健康技術聯合實驗室，更為課室的冷氣機隔板加裝消毒貼。該公司的顧問洪思聰指，殺菌塗層有效殺滅99%病毒，包括新冠肺炎病毒，目前已為400多間學校消毒。