DSE歷史科賣國試題取消　楊潤雄：最負責任做法

楊潤雄最負責任的做法是取消有關試題，而且是唯一方法。

中學文憑試歷史科卷一條有關廿世紀初中日關係的試題近日引發軒然大波，被質疑偏頗並傷害國民感情，考試及評核局捱轟多日終決定取消該條佔8分的試題，但有考生認為不公平。教育局局長楊潤雄今早(23日)在電台節目表示，不公平是源於試題有問題，難以評核錯的問題，如果就錯的題目作出評分，亦不代表是公平做法，故最負責任的做法是取消試題，而且是唯一方法。

他指，考評局會根據其他題目評分，相信作此決定時已充分考慮對學生的影響。而且歷史題目並非通識題目，亦非閱讀理解，是考核學生對歷史的認識及分析，認為試題提供的資料，大部分學校不會教，考生不會知道背後的複雜性，靠資料作答，未必反映史實。楊又稱，課程指引是要學習侵華歷史對人民的傷害，並非利弊分析，質疑涉事題目能否考核到學生的分析能力。

對於有人計劃對考評局取消文憑試歷史科爭議試題的決定提出司法覆核，楊回應指教育局尊重有關人士的權利，不過他反問禁止考評局改動試題，是否最有利考生利益。

教育局副秘書長康陳翠華則認為，取消試題並非政治決定，強調專業人員已檢視題目，認為題目提供的資料忽略歷史事件重點，考生亦難以深入分析複雜史事。局方難以制止有人帶有目的地炒作事件，舉例指如果題目指「吸毒利多於弊」，已經構成道德問題，強調全球很多評核機構，對試題內的敏感字眼都有指引。