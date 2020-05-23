港版國安法：港高官指中央有必要維護國家完整

全國人大會議昨(22日)開幕，議程中提及「港版國安法」將於下周四(28日)表決。勞工及福利局局長羅致光今(23日)在電台節目中表示，香港有基本責任保障國家安全，而今屆政府或可見的將來，都做不到履行《基本法》下的憲制責任，就基本法23條立法，又指香港自去年以來出現分裂國家的行為，而中央有必要維護國家完整，建立和制訂香港維護國家安全相關法律和執行機制，他稱明白市民有擔憂，亦可表達關注，令法制能在港運作，希望未來大家有商有量。

教育局局長楊潤雄亦表示，香港作為國家不可分離的一部分，每個市民都有責任維護國家安全，指過去1年香港發生很多事，反映在國家安全當中存在漏洞，他同意人大作為國家最高權力機關，應該要補足法律制度的不足。

至於推行國家安全教育方面，楊指出要加強港人對國安的理解和支持，當全國性法例在香港實施，就會成為港人生活一部分，認為學生未來在香港成長，或者在國家發展，必須認識國安法。他又指，國安法與以言入罪是二碼子的事，強調法例並非要限制港人自由或權利，而是要保護國家安全，呼籲大家理性檢視法例條件後，作負責任的討論。