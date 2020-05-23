港版國安法：韓正接見港區政協　指建港國安制度事在必行

全國人大會議議程中提及「港版國安法」，並於下周四(28日)表決，主管港澳事務的國務院副總理韓正於今早(23日)在北京接見港區政協。有份出席的政協委員朱銘泉引述韓正在會上表示，中央由去年四中全會已經下定決心，要建立香港的維護國家安全制度，且有堅定決心立法和執行，形容是事在必行，否則香港將永無寧日。

朱指出，韓正在會上重申立法的必要性和合法性，指做法是為香港好，已經考慮過不同因素，包括國際社會的聲音，並強調中央重視香港，以及香港作為國際金融中心的地方，相信香港有良好的基本因素，包括人才和法律，令大部分人和國家仍對香港有信心。

另一名政協委員、工聯會理事長黃國表示，韓正在會上強調國安法僅重點針對一小部分人，並保障營商環境及市民正常生活，以避免暴力事件影響社會穩定。

此外，在政府施政方面，朱銘泉稱韓正對港府和行政長官林鄭月娥的工作表示滿意，並特別提到抗疫工作，指香港作為國際大城市，維持低感染率是不容易，故希望政協委員繼續支林鄭月娥和港府施政。

是次會面中，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍、副主任張曉明及中聯辦主任駱惠寧均有出席。