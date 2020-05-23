修例風波：警員自編升級筆記流傳　解構警隊反恐部署

近日傳出一份由警務人員編寫的2020年升級筆記，內容多達270多頁，包括警隊政策、策略及方針、行為與紀律、警隊執法及程式等，其中解構警隊的反恐部署，警隊將15個部門組成反恐情報組，以加強情報交換和收集，其中保安部負責策略及海外反恐情報；特警隊負責武裝應變及干預能力；機場特警組負責機場保安及機場內部所有用戶的情報網絡。

此外，反恐特勤隊負責警隊反恐能力的第二梯隊，支援反恐專家單位；反恐怖活動及內部保安組負責反恐政策及策略；爆炸品處理課負責處理與恐怖活動有關的炸彈；有組織罪案及三合會調查科負責反恐案件中負責調查的單位。

此外，筆記又提及去年警隊與其他5大紀律部隊組成跨部門反恐專責組，加強各部門的協調和情報交流。去年6月發生暴力示威以來，警隊已破獲了11宗涉及爆炸品或槍械案，當中更包括首次發現有人利用「鐵通」製造土製炸彈。反修例期間的農曆新年假期期間，一周內有4宗在公眾地方放置炸彈的案件發生，有本土極端分子罔顧市民大眾的安全，在公眾地方放置炸彈以要挾政府答應自己的要求。

筆記又提及香港駐軍人員若有理由要離開軍營履行職務，必須攜帶駐軍司令員簽發的「執行職務證明」。駐軍人員在執行職務時犯罪，案件的司法管轄權屬軍方。非執行職務時犯罪則屬特區法院，但駐軍可將案件的司法管轄權轉移給特區法院。警隊行動部高級警司乃警務處與駐軍的指定聯絡主任。

消息稱，該筆記並非官方及內部文件，由警務人員自行編寫，供初級警務人物作個人學習及公務用途，內容也並非保密性質。