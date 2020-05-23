港版國安法：團體指是及時雨　有助穩定局勢

「港版國安法」出台勢在必行，有團體今(23日)對此表示歡迎，並指立法有助穩定香港局勢，對香港繁榮穩定產生極大重要性。

團體民眾聯席召集人趙麗娟指，有人製造恐中及仇中思想，煽動市民「違法達義」引起暴動，港版國安法是因應香港緊急局勢而作出的「及時雨」。

前中央政策組顧問關品方指，香港是全世界最自由的地方，但過分會變成縱容，又形容香港已病入膏肓，需用標靶藥醫治，港版國安法則有助維護香港安定繁榮發展。他續指港人對國安法的疑慮是由反對派故意誤導引起，而綜觀澳門已訂立《基本法》第23條，亦沒有出現「以言入罪」或「外商撤資」。

關強調，執法有效性需視乎將來執行港版國安法的機制，又指國際政客大多持冷靜、客觀及互動態度，只有部分美國議員誇大其詞。他認為具專業經驗及懂得分析形勢的人，必然認為港版國安法長期而言對香港是好事，他承認年輕人或未能即時體會或理解到，但肯定長遠對香港發展是正面。

民眾聯席理事林勁放則呼籲市民不要期望美國干預香港內政，否則「最後死的一定是香港人」。