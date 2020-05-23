駱克道圖書館每節開放1小時　最多容納60人

繼中央圖書館和6間主要圖書館重新開放，上星期再有12間分區圖書館亦陸續重開，當中包括駱克道圖書館，有職員表示圖書館分時段開放，而每個時段為1小時，每次最多可容納約60人進入，當時段結束便會清場並清潔15分鐘。除了每時段後進行清潔，每日亦設有一至兩個清潔時段，進行較徹底的清潔工作。圖書館重開後，市民進場前需先領籌號，在安排時段內方可進入圖書館，有市民表示歡迎有關安排。

市民葉女士早前去過中央圖書館，得知居所鄰近的駱克道圖書館重開，便在網上預約，來圖書館用電腦。她表示會跟其他人保持社交距離，加上圖書館會定期清潔，不擔心去圖書館會增加感染新冠肺炎的風險。

另一市民陳小姐表示，事前不知道圖書館重開安排，來到才知道分時段派籌，但指安排不算很不方便，需要「就時間」。她稱疫情前習慣在圖書館借書，坦言圖書館暫停開放期間借不到書很不方便，對於重開表示歡迎，而館內的衞生和安排頗為滿意。