港版國安法：開Twitter邀特朗普關注　黎智英公然勾結外國勢力

被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首、有外號「漢奸黎」之稱的壹傳媒黎智英，雖然多宗官司纏身，但仍不忙繼續在香港搞搞震。他在社交網站Twitter開設了新帳戶，並以英文發了首則貼子，批評中央利用港版國安法打擊香港法治和自由，更邀請美國總統特朗普關注情況，又指自己會戰鬥到最後。有學者批評黎公然勾結外國勢力，亦顯示他甘願成為外國走狗。

黎在Twitter的首則貼子寫道：「中國以新的《國家安全法》來嚴厲打擊香港的法治和自由，現在是開設Twitter賬(帳)戶的好時機，向全世界證明中共不尊重法律及不應相信中共的事實」。他其後又發文邀請特朗普關注香港情況，「@realDonaldTrump 如果你願意，可以成為我們法治和自由的救世主。#與香港並肩」。

而他今日(23日)發布的其中一則貼文則寫道：「在中共的鎮壓下，香港人有兩種選擇：移民或留下來戰鬥。我會戰鬥到最後。香港是我家。我們不害怕。」

理大專業及持續教育學院講師陳偉強表示，任何國家均有訂立國家安全法，認為黎智英聲稱內地以《國安法》「打擊」香港的法治和自由屬雙重標準，亦沒有充分理據。他又指，這是黎首次於Twitter開設帳戶，加上其貼文特意邀請特朗普關注香港情況，相信黎此舉用意增加自身於西方的話語權，亦明顯有勾結外國勢力之嫌。陳續指，香港法治不須美國恩賜，加上不少美國人覺得特朗普打壓當地法治及自由，認為黎此舉十分可笑，亦顯示他甘願成為外國走狗。