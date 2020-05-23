反對取消DSE歷史科試題　團體：下周申請司法覆核

多個團體指收集到逾7.7萬人的聯署，要求反對取消試題的決定。(袁志豪攝)

考評局決定取消文憑試(DSE)歷史科試題，多個教育界團體今(23日)聯同學生與學者抗議有關決定，並對此表示極度遺憾，予以譴責，同時有團體收集到逾7.7萬人的聯署，反對取消試題的決定，又認為考評局是獨立機構，現因政治原因而取消試題，有關先例一開會對香港教育造成莫大影響，損害考評專業獨立，亦是「港版國安法」下教育界的「前哨戰」。

17個團體在會上指，收集到77,532人聯署要求反對取消歷史科試題，當中包括7386名教師與1261名應屆歷史科考生，反映教育界與學生都反對取消試題。

香港中文大學教育學院客席副教授葉寶瓊指，取消試題嚴重衝擊考試制度，斥教育局局長楊潤雄把公義價值毁壞，影響日後培養學生獨立思考能力。她指出，一般設計試題中，要涵蓋課程訂定、課程實施、考試評核三者，非常重要，而現時每年都有部門在試後審議考題是否公平公正，當中涉及考評局與教育局下的課程發展處，故教育局沒有可能未有參與其中，亦不可能貿然更改試題，做法將影響文憑試在國際間的專業資格。

團體「全民教育局」代表孔令暉直言「卷都未改就話取消(歷史科試題)係欠妥當」，以往的做法是在試後根據考生答案調整評分標準，並按數據討論試題公正性，其後再決定是否取消試題，他批評現時考評局做法有違準則。

團體香港眾志副主席鄭家朗則表示，會在下周內入紙申請司法覆核，同時亦會申請禁制令，反對考評局就試題作任何修改或刪除。司法覆核會就有關考評局決定是否涉及不恰當處理，及教育局有否權力去要求考評局取消試題。他們又指台灣政黨時代力量曾去信當地教育部反映事件。

有應屆歷史科考生在會上指，是次取消試題是對考生的侮辱，亦有中五歷史科生表示，擔心取消試題會令日後的考生在答題時有自我政治審查。