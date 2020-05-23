觀塘菜館現偷蝦賊　店員翻查閉路電視揭發報警

疫情下百業蕭條，各行各業生意慘淡，有菜館更遇賊人偷食材！事發現場為觀塘宜安街一間海鮮菜館，前日(21日)晚上10時許，菜館店門前的閉路電視，拍攝到一名陌生男子，先用網將一批手掌般長的瀨尿蝦，放在一個紅色筲箕裏，其後男子在店門前多次徘徊後，拿着裝滿筲箕的瀨尿蝦，向聯安街方向逃去，菜館損失約400港元瀨尿蝦。

菜館職員容小姐對東網記者指，昨日(22日)凌晨4時許，準備關門打烊時，發現店門前一批瀨尿蝦不翼而飛，遂翻查閉路電視片段，揭發事件並報警。她表示過去曾發生2宗同類型事件，惟兩次均沒有報案，第一次遇竊時，店舖沒有安裝閉路電視，被人偷去一個撈網，其後負責人在店門前安裝閉路電視。豈料菜館去年再度遇竊，一名身穿西裝的男子，偷走放在店門前的3筒蠔。

容又稱，近日因疫情關係生意大減，已下跌7至8成生意，損失非常慘重，是次「偷蝦事件」，對菜館更是一大打擊。

警方表示，於昨日早上7時許接獲上址一名姓李(59歲)男職員報案，指5隻共值400港元的瀨尿蝦被人盜去，正追緝一名身穿白色短袖上衣，黑短褲及黑鞋的賊人歸案。