港版國安法：彭定康倡BNO持有人可居英　各界斥搵笨

全國人大代表大會正審議「港版國安法」，並計劃將該法納入《基本法》附件三，透過直接公布方式在港實施，過程將繞過香港立法會審議。前港督彭定康今(23日)接受英國媒體訪問時，批評中方做法出賣港人、完全摧毀《中英聯合聲明》，又指英國應容許BNO持有人在英國定居，各界直斥彭定康搵笨。

彭定康在訪問中，形容香港人被中國出賣，又認為英國有道德、經濟及法律責任支持香港，包括容許BNO持有人在英國定居。他又強調中國的新獨裁政權，西方不應被中方以「虛幻」的經濟誘因矇騙，不要再欺騙自己，認為只要向中國叩頭，便可以獲得虛幻的「金礦」。

有政界人士批評，在1997年香港回歸前，英國只給予小部分港人居英權，絕大多數港人沒此優待，根本是英國出賣港人，現時彭定康事隔廿多年，才倡議英國給BNO持有人在英國定居，是空口說白話「搵香港人笨」。而最令人費解的是，黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻涉及黃賭毒黑的罪行滔滔，背景如此複雜，竟持有英國護照。據了解，郭永鴻是透過「居英權計劃」獲得，但以其黑幫背景，正常情況下理應難以取得居英權，令外界質疑當中涉及包庇。

「廿三萬監察」發言人王國興重申，中央政府並無改變過「一國兩制」，批評彭定康指中方摧毀《中英聯合聲明》的說法非常荒謬。他指出，中國在自己國土上訂立國家安全法，與其他國家並無任何關係，質疑以美國為首的西方勢力希望藉此干預香港事務；又重提中國外交部的說法，重申英方在《中英聯合聲明》下對香港已無任何責任。

王又批評「過氣港督」彭定康過去一直「語不驚人勢不休」，以在國際社會上「刷存在感」。他指彭定康今次「出口術」，特別要求英國政府應讓BNO護照持有人在英國定居，只為給予反中亂港的香港人「假希望」，以為將來可獲英國收留，反指「希望佢(彭定康)講得出做得到，想去(英國)嘅(香港人)咪去領事館申請，睇吓得唔得」。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則指出，相關想法僅屬彭定康等一小撮人的癡心妄想，質疑他公然對香港事務指指點點，涉及干預香港事務。他又強調，中國在港訂立國家安全法合情合理，「睇唔到有違反《中英聯合聲明》」，強調包括英國、美國在內的西方國家皆有就國家安全問題立法；又質疑彭定康在現今英國政壇欠缺影響力，並不會影響到現屆保守黨政府的外交政策。