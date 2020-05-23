醫管局率先恢復復康醫院有限度探病　家屬預約限人數

新冠肺炎疫情緩和，醫管局正研究恢復醫院探病安排，當中考慮先開放復康醫院的探病服務。港島東醫院聯網的黃竹坑醫院、東華東院、舂磡角慈氏護養院等非急症的醫療機構，會率先提供有限度探病服務，但提供急症服務的東區醫院，由於傳播風險較大，故未恢復探病服務。

港島東醫院聯網總監陸志聰接受東網訪問時表示，首階段先恢復復康醫院探病服務，因相關病人需要長期住院，部分家屬希望到院內照顧病人，一些照顧服務不能靠視像探病便能做到，但強調一開始推行服務時會審慎進行，因為若一旦恢復服務而導致出現院內疫情爆發，後果會不堪設想，因此病人家屬計劃探病前須先作預約，確診同一時間內不會有過多訪客，亦會限制探病人數。

他又指，今次恢復探病服務不能單靠醫管局一方作決定，同時亦會跟其他政府部門商討，互相協調，因為該區較多住院長者康復出院後，會返回其居住的老人院，由於現時不少老人院都不准探病，擔心出現「部分地方准探病，部分地方不准」的情況，讓病人家屬感到混亂。

陸志聰又指，由於疫情期間積壓不少服務，未來希望醫院人員能自願在周末返院工作，會透過特別津貼作補償，亦會確保他們擁有足夠的休息時間，期望能紓緩積壓的個案。