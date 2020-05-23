政Whats噏：網媒收律政司信件　岑敖暉散播謠言文章下架

荃灣區議員岑敖暉今個月初曾喺網上媒體撰文，話舊年一名男子由將軍澳尚德停車場墜下死亡一事，批評警方謀殺市民，岑被指煽動仇恨同鼓吹暴力。有關網媒今日(23日)收到律政司來信，指岑喺今個月9日喺該網媒刊出嘅文章，違反高等法院禁制令，要求網站7日內回覆，網站已將文章下架。

該網媒今日下晝3點幾，分別透過社交平台同網頁發出聲明，指收到律政司嘅相關信件，決定暫時將岑敖暉較早前撰寫嘅文章下架，又話會盡快索取法律意見，商討下一步行動。

岑敖暉喺本周三(20日)曾喺社交網站貼文，話收到律政司嘅信件，指佢嘅文章涉嫌促進、鼓勵或煽動暴力同埋違反法庭禁制令，要求佢喺7日內移除該篇文章。當時岑話備悉，又話收到信後曾諗過刪走文章，但經過考慮後，話如果習慣咁樣嘅行為會「犯法」、習慣「以言入罪」係「常態」，唔單止呢個政權可怕，「習慣」同「退縮」都幾恐怖。

其實，警方喺上周五(15日)曾發聲明，指岑嘅文章缺乏事實根據嘅指控，對此表示極度憤慨同遺憾，又嚴正要求岑停止散播謠言，並不排除會採取進一步法律行動。警方又話岑身為區議員，不但未有以身作則向暴力說不，反而散播謠言，鼓吹市民使用真槍實彈同爆炸品等暴力手段，有違公職人員應有操守。