港版國安法：團體收近230萬聯署撐國安法

「港版國安法」已列入全國大民代表大會議程審議。一直推動本港就《基本法》第23條立法的團體「23同盟」今日(23日)指，同盟過去3個月在網上收集逾210萬聯署，街站亦有逾18萬聯署，認為有這成果全因過去近一年香港的亂象令人意識到國家安全的重要性。同盟又強調，不論23條還是「港版國安法」，都是以維護國家安全為目的，有助香港止暴制亂，又強調立法是符合《基本法》和一國兩制原則。

同盟下一步工作會向市民解釋23條和「港版國安法」的分別，讓市民了解「港版國安法」立法後對香港的好處。同場的大律師丁煌指，「港版國安法」可以修補香港的法律漏洞，因為本港現時沒有針對勾結外國勢力、分裂國家、顛覆國家、組織恐怖活動的法律，而「港版國安法」屬全國性法律，且規限範圍擴至在港的外國人，故可堵塞漏洞。

至於「在港設立國安機構」方面，另一名在場的大律師則估計是類似美國中央情報局的機構，而執法權相信仍由香港相關部門負責。被問到草案只概括形容4大針對範疇，市民或會擔心容易誤墮法網致造成恐慌，該大律師指現在大家所見的只是法律草案，相信在通過制訂後，全國人大會就每個範疇訂立清晰的條文內容和定義，呼籲市民毋須恐慌。